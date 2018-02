Schouten naar olympische finale op massastart

Irene Schouten heeft zich bij de Winterspelen in Zuid-Korea geplaatst voor de finale op de massastart. De wereldkampioene van 2015 op dit onderdeel, dat nieuw is op het olympische programma, won in de eerste halve eindstrijd na acht ronden de tweede tussensprint. Daarmee was ze zeker van een plek bij de eerste acht, goed voor een finaleplaats. Schouten kon daarna de race rustig uitrijden. Ze eindigde na de finish als vierde in de rangschikking.

In de tweede halve finale, die om 12.15 uur Nederlandse tijd begint, verschijnt Annouk van der Weijden op het ijs. De 31-jarige schaatsster is Nederlands kampioene op de massastart en tevens nationaal allroundkampioene. Ze greep op de olympische 5000 meter, gewonnen door Esmee Visser, op 0,19 seconde naast brons.

De grote vrouwenfinale op de massastart begint zaterdag om 13.30 uur Nederlandse tijd.