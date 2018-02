Svitolina weer de beste in Dubai

Elina Svitolina heeft voor het tweede jaar op rij het WTA-toernooi van Dubai gewonnen. De tennisster uit Oekraïne was in de finale veel te sterk voor de Russische verrassing Daria Kasatkina: 6-4 6-0. Svitolina had het hardcourttoernooi in het emiraat vorig jaar ook al gewonnen.

De 23-jarige tennisster uit Oekraïne vierde haar elfde titel op de WTA Tour. Begin dit jaar zegevierde Svitolina, de nummer vier van de wereldranglijst, ook al in Brisbane. De Oekraïense had in de halve finale Angelique Kerber uit Duitsland verslagen, Kasatkina verraste met Garbiñe Muguruza de nummer drie van de wereld. De twintigjarige Russin, zelf 24e op de mondiale ranking, pakte afgelopen seizoen in Charleston haar eerste en tot nu toe enige WTA-titel.

Kiki Bertens strandde in Dubai al in de eerste ronde.