Twee keer brons stemt Kuiper tevreden

Bondscoach Geert Kuiper, verantwoordelijk voor de ploegachtervolging en voor de massastart, vertrekt bepaald niet met lege handen uit Zuid-Korea. Zijn vier disciplines leverden allevier een olympische medaille op: twee keer brons zaterdag op de massastart en zilver (vrouwen) en brons op de achtervolging. Daarmee kan Kuiper thuiskomen, al ontbreekt het begeerde goud in zijn verzameling.

Op de massastart was Oranje zowel bij de mannen als bij de vrouwen prominent aanwezig. Irene Schouten en Koen Verweij, die beiden brons behaalden in een enerverende eindsprint na zestien ronden, konden het uitstekende werk van de ploeggenoten Annouk van der Weijden en Sven Kramer net niet winnend afronden.

,,Jammer dat Annouk door haar valpartij in de halve finale een knieblessure had opgelopen”, blikt Kuiper terug. ,,Daardoor konden we minder dominant rijden in de finale. Irene kwam in de laatste ronde net iets te vroeg op kop, ook doordat de Aziaten helemaal niets deden. Als dat 200 of 300 meter later was gebeurd, was de kans op goud voor Irene een stuk groter geweest. Maar het moment was volkomen terecht, ze kon niet langer wachten. Gewoon goed gedaan, we moeten vrede hebben met brons.”

De mannenrace verliep voor Kuiper onverwacht. ,,De aanvallers hielden zich opvallend rustig. Het waren niet de toprijders die zich voorin lieten zien. Sven pakte in de slotfase op het juiste moment de koppositie, maar Bart Swings liet niet hem niet verder wegrijden en reed het gat dicht. Voor hetzelfde geld hadden ze wat langer getwijfeld en had Sven kunnen wegblijven en kunnen winnen. Dat was helemaal mooi geweest, maar ook bij de mannen moeten we met brons gewoon tevreden zijn.”