Van der Weijden ondanks valpartij in finale

In navolging van Irene Schouten heeft Annouk van der Weijden zich geplaatst voor de finale van de olympische massastart. De Nederlands kampioene op dit onderdeel eindigde in de tweede halve eindstrijd als tweede, ondanks een valpartij halverwege de race over zestien ronden. Met een geweldige krachtsinspanning verzekerde zich nadien alsnog van een plek in de finale, later op zaterdag.

In de eerste halve finale reed Schouten een bekeken race. De wereldkampioene van 2015 pakte met de winst in de tweede tussensprint meteen voldoende punten voor een finaleplaats. Ze kon daarna de race rustig uitrijden en krachten sparen voor de grote finale. In de eindstand van haar rit belandde Schouten op de vierde plek.

De strijd om de medailles, met zestien deelneemsters, begint bij de vrouwen om 13.30 uur Nederlandse tijd.