Van Emden en Kelderman in top vijf

De Australische renner Rohan Dennis heeft in de Ronde van Abu Dhabi de tijdrit gewonnen. Hij legde de 12 kilometer af in veertien minuten en 21 seconden. Jos van Emden en Wilco Kelderman eindigden als vierde en vijfde op zestien tellen van de Australiër.

Tom Dumoulin was gestart als een van de favorieten voor de zege in de tijdrit. De wereldkampioen tijdrijden, voor het eerst in zijn regenboogtrui, kreeg echter materiaalpech met zijn fiets. Hij moest van rijwiel wisselen en dat kostte te veel tijd. De renner van Sunweb eindigde als twaalfde en moest 31 seconden toegeven.

Met zijn zege nam Dennis ook de leiderstrui over van de Italiaan Elia Viviani. Ook Van Emden en Kelderman deden goede zaken voor het klassement, waarin ze ook vierde en vijfde staan .