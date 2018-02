Verweij slim naar finale op massastart

Koen Verweij heeft zich met een minimale inspanning weten te plaatsen voor de finale op de olympische massastart. De slimme Noord-Hollander liet zich in de beginfase maar al te graag de koppositie opdringen en reed daarna gestaag weg uit de groep van twaalf schaatsers. Met de winst van de eerste tussensprint, na vier ronden, verzekerde hij zich van voldoende punten voor een plek in de finale, later op zaterdag. In de eindstand van zijn race kwam hij op de vijfde plaats uit.

Verweij stelde eerder in Gangneung teleur op de 1000 meter (negende), de 1500 meter (elfde) en de ploegachtervolging (brons, maar zonder hem in de halve finale en in de strijd om de derde plek).

Sven Kramer komt om 13.00 uur Nederlandse tijd uit in de tweede halve finale.