Verweij: tevreden dat ik toch brons heb

Koen Verweij vierde zijn bronzen medaille op de massastart na een teleurstellend optreden bij de Spelen ingetogen. Toch was de niet fitte schaatser blij dat hij zich toch op het olympische podium had gereden.

,,In deze staat was dit het hoogst haalbare”, zei Verweij tegen de NOS. ,,Ik ben met andere verwachtingen naar het toernooi gekomen. Maar ik ben toch heel tevreden hoe ik ben geĆ«indigd. Sven heeft het top gedaan. Ik zat in een mooie positie. Ik ben Sven daar dankbaar voor, maar ik was niet fit genoeg om het in de sprint nog door te trekken. Het is jammer dat ik het niet heb kunnen afmaken. Dit hele toernooi heeft mij heel erg veel moeite gekost. Ik was niet top.”