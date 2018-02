Visser geeft uitleg aan Ivanka Trump

Esmee Visser kreeg zaterdag een bijzondere plek in het olympische schaatsstadion in Gangneung. De winnares van de gouden medaille op de 5000 meter werd tijdens de massastart naast de dochter van de Amerikaanse president Donald Trump op de tribune geposteerd.

Visser gaf Ivanka uitleg over wat er op het ijs gebeurde. ,,Ze had er niet veel verstand van. Ik heb haar een beetje uitleg gegeven. Ik was heel vereerd dat ik uitgekozen was om naast haar te zitten”, zei Visser tegen de NOS.

De dochter van Trump wist niet wie Visser was. ,,Iemand anders vertelde haar dat ik hier goud had gewonnen. Toen zei ze wel: ohh congrats.”

Ivanka Trump bezocht zaterdag ook het snowboarden, waar de Amerikaan Kyle Mack zilver won op de big air. Ook zag ze de Amerikaanse curlers verrassend de titel winnen.