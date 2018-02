VS pakken verrassend curlinggoud

De Amerikaanse curlingmannen hebben onder toeziend oog van Ivanka Trump, dochter van de Amerikaanse president, verrassend goud gepakt op de Spelen in Pyeongchang. Het team van skip John Shuster was in de finale een maatje te groot voor Zweden.

De strijd ging gelijk op tot het achtste end. Op een stand van 5-5 sloegen de Amerikanen genadeloos toe met vijf punten. Skip Niklas Edin en zijn team pakten in het negende end nog wel twee punten terug maar de voorsprong was te groot. Het tiende en laatste end bracht geen verandering meer, waardoor de VS op de hoogste trede van het podium komen.

In de strijd om het brons was Zwitserland eerder al verrassend te sterk voor Canada.