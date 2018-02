Wereldkampioen Cairoli langer bij KTM

Een week voor de start van het nieuwe seizoen heeft de Italiaanse motorcrosser Antonio Cairoli zijn contract bij het fabrieksteam van KTM verlengd. De 32-jarige Italiaan veroverde afgelopen jaar in de MXGP zijn negende wereldtitel. Cairoli won in zijn rijke carrière al ruim tachtig grands prix.

De Italiaan zit net als Jeffrey Herlings bij het fabrieksteam Red Bull KTM. Cairoli verlengde zijn contract met twee jaar, wat betekent dat hij ook in 2019 en 2020 voor de Oostenrijkse renstal uitkomt. ,,Ik ben zeer gemotiveerd voor de komende jaren”, zei de motorcrosser, die zijn eerste drie wereldtitels behaalde op een Yamaha.

Herlings eindigde afgelopen seizoen als tweede in het WK. De Brabander werd twee keer wereldkampioen in de MX2, het tweede niveau. Het nieuwe seizoen begint volgende weekeinde in Argentinië.