Wüst draagt vlag bij sluitingsceremonie

Ireen Wüst mag zondag namens TeamNL de vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Chef de mission Jeroen Bijl heeft de 31-jarige schaatsster daarvoor gevraagd.

Wüst won bij Peyongchang 2018 voor de vierde keer op rij goud bij de Winterspelen. Ze besluit haar olympische loopbaan met in totaal elf plakken (vijf goud, vijf zilver, een brons). Daarmee is ze onbetwist de beste olympische sporter aller tijden van Oranje.

,,Met Ireen hebben we een zeer waardige vertegenwoordiger van TeamNL met de vlag”, legt Bijl uit. ,,TeamNL heeft hier geweldig gepresteerd en daarom was de keuze enorm. Maar Ireen heeft nu bij haar vierde olympische toernooi op rij laten zien van de buitencategorie te zijn. Zij is een fantastische ambassadeur van ons team.”

Wüst reageert opgetogen op haar uitverkiezing. ,,Het is een eer. Voor mij persoonlijk een bijzonder einde van weer een bijzonder olympisch toernooi. Ik ben nu vier keer geweest en alle olympische toernooien zijn bijzonder. Ook nu weer. Ik heb de doelen die ik had gesteld bereikt. Voor de vierde keer een gouden plak. Ik ben echt blij met mijn prestaties en vind het bijzonder dat ik zondag deze geweldige Nederlandse ploeg mag voorgaan.”

Wüst won in Zuid-Korea goud op de 1500 meter en behaalde zilver op de 3000 meter en op de ploegachtervolging.