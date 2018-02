23e editie Winterspelen bijna voorbij

De Winterspelen in Zuid-Korea zijn bijna voorbij. De 23e editie van het evenement eindigt zondag met de sluitingsceremonie in het Olympisch Stadion in Pyeongchang (12.00 uur Nederlandse tijd), waar zestien dagen eerder de Olympische Spelen ook van start gingen.

Ireen Wüst voert de Nederlandse delegatie aan en mag van chef de mission Jeroen Bijl de Nederlandse vlag dragen. De Brabantse behaalde op haar laatste Spelen opnieuw goud, op de 1500 meter. Ze besluit haar olympische loopbaan met in totaal elf plakken (vijf goud, vijf zilver, een brons). Daarmee is ze onbetwist de beste olympische sporter aller tijden van Oranje.

Voor TeamNL waren het, met twintig keer eremetaal, succesvolle Winterspelen. De doelstelling van sportkoepel NOC*NSF lag op vijftien medailles. Dit keer kwam het succes niet alleen van de langebaanschaatsers. De Nederlandse shorttrackers behaalden liefst vier olympische medailles.

Zuid-Korea kan terugkijken op een geslaagd evenement zonder incidenten. De organisatoren kregen de voorbije weken, onder meer van het Internationaal Olympisch Comité, veel complimenten.