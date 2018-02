Bijl: Orie verdient oeuvreprijs

Jeroen Bijl stond zondag bij zijn terugblik op de Olympische Spelen stil bij de prestaties van Jac Orie. De schaatstrainer van LottoNL-Jumbo behaalde met zijn ploeg in Gangneung vier gouden medailles: twee voor Kjeld Nuis en eentje voor Sven Kramer en Carlijn Achtereekte.

,,Ik ben er normaal gesproken niet zo van, maar ik wil er toch één coach even uitlichten. Wat Jac Orie gepresteerd heeft, nu en bij vorige Spelen, maakt hem als coach uniek. De lijst met prestaties die hij neer kan leggen is indrukwekkend”, zei Bijl in het Holland House. ,,Als NOC*NSF zou overwegen een oeuvreprijs uit te reiken, weet ik een goede kandidaat. Het is knap als je dit, jaar in jaar uit, presteert. Ook nu was zijn ploeg weer top. Mijn complimenten daarvoor.”