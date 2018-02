Bijl: TeamNL heeft het fantastisch gedaan

TeamNL heeft zeer goed gepresteerd bij de Winterspelen in Zuid-Korea. Dat zegt chef de mission Jeroen Bijl op de slotdag van Pyeongchang 2018. ,,Met twintig medailles hebben we het fantastisch gedaan. We hebben verwachte en onverwachte medailles behaald, maar ook verwachte medailles niet gepakt. Maar met een ondergrens van dertien en een doelstelling van vijftien medailles zijn we fors boven onze verwachtingen geëindigd.”

De afzwaaiende Bijl noemde zichzelf zondag in het Holland Heineken House een ,,blij” mens. ,,Ik heb genoten van deze Spelen. We hebben prachtige sport gezien. De Zuid-Koreaanse organisatie was bovendien heel goed. We hebben hier optimaal kunnen werken.”