Bijl wacht alleen nog evaluatie bij NOC*NSF

Na dertien jaar zit het werk van Jeroen Bijl bij sportkoepel NOC*NSF er bijna op. ,,Alleen de evaluatie nog van deze Winterspelen in Zuid-Korea en dan is het klaar”, zegt hij op de slotdag van Pyeongchang 2018. ,,Aan de ene kant vind ik het jammer dat ik vertrek, maar het is ook goed. Ik heb als chef de mission met veel plezier gewerkt. Het is gegaan zoals ik heb gehoopt. Ik ga nu mijn eigen weg. Het is nog niet bekend wat ik ga doen. Daar neem ik nog even de tijd voor.”

Bijl fungeerde jarenlang als naaste assistent van technisch-directeur annex chef de mission Maurits Hendriks. Na de turbulente Spelen van Rio 2016 (met onder meer de zaak van de weggestuurde turner Yuri van Gelder en de ‘losersvlucht’) besloot NOC*NSF beide functies te scheiden. Hendriks bleef technisch directeur, Bijl ging door als chef de mission voor Pyeongchang 2018.

,,Mijn keuze om weg te gaan, is gebaseerd op die andere constructie en dat is prima”, concludeert de oud-volleyballer, die naar verluidt graag zelf technisch directeur van de sportkoepel had willen worden.