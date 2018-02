Bjørgen grootste olympiër op Winterspelen ooit

Marit Bjørgen heeft voor een waardig sportief slot gezorgd van de Olympische Spelen in Pyeongchang. De Noorse langlaufster pakte goud op de 30km massastart en werd daarmee en passant de succesvolste olympische wintersporter ooit. Met een medailleoogst van acht keer goud, vier keer zilver en drie keer brons stak ze haar landgenote Ole Einar Bjørndalen voorbij.

De bijna 38-jarige Bjørgen won het afsluitende nummer in Pyeongchang in een tijd van 1.22.17,6. Het was haar tweede gouden plak in Zuid-Korea, ook won ze zilver en twee keer brons op haar laatste Olympische Spelen.

De Finse Krista Parmakoski kwam als tweede over de finish met een achterstand van 1.49,5 op Bjørgen. Stina Nilsson uit Zweden pakte brons op 1.58,9 van de winnares die haar olympische titel op de 30 km prolongeerde.

Door het goud van Bjørgen komt Noorwegen ook weer bovenaan het medailleklassement in Pyeongchang te staan. De Noorse ploeg won dit jaar veertien keer goud, veertien keer zilver en elf keer brons, een record.