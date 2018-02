De Russische tennisser Karen Chatsjanov heeft het ATP-toernooi in Marseille op zijn naam geschreven. De nummer 47 van de wereld won in de finale van de favoriete Lucas Pouille. De als derde geplaatste Fransman boog in drie sets voor de 21-jarige Moskoviet: 7-6 3-6 5-7.

Het is de tweede titel van Chatsjanov. Hij boekte in 2016 in Chengdu zijn eerste toernooizege.