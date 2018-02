‘Lat voor sporters in bergen niet hoger’

De twintig medailles die Nederland behaalde bij de Winterspelen in Pyeongchang, kwamen voor rekening van het langebaanschaatsen (zestien) en shorttrack (vier). De vier sporters van TeamNL die meededen aan de onderdelen in de bergen (snowboarden en skeleton) speelden geen rol van betekenis. Chef de mission Jeroen Bijl vindt niet dat de lat voor deelname hoger moet komen te liggen.

,,Het is altijd lastig om dat nog strenger te maken. Iedereen vond de lat al hoog liggen. Het is al best moeilijk om je te kwalificeren. Het zijn ook wel sporten waarin het alles of niets is. Als je valt is het gelijk klaar”, doelde Bijl op de snowboardonderdelen slopestyle en big air.

,,Wat denk ik hoopvol is, is het talentenprogramma dat nu bij de skivereniging draait. Snowboarder Niek van der Velden is de eerste die daar een beetje uitkomt. Er schijnen nog wel wat meer jongens en meiden achteraan te komen. Ik vind eigenlijk dat bij de Winterspelen dit soort sporten en sporters er gewoon bijhoren.”