NOC*NSF wacht nog met chef voor Tokio 2020

Sportkoepel NOC*NSF zal pas na de zomer de nieuwe chef de mission bekendmaken die TeamNL gaat leiden naar en tijdens de Olympische Spelen van Tokio 2020. ,,Nee, dat is niet aan de late kant”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen op de slotdag van Pyeongchang 2018. Jeroen Bijl, de baas van TeamNL bij Pyeongchang 2018, houdt het dit voorjaar voor gezien op Papendal.

,,We hebben vorig jaar voor een heel andere constructie gekozen, waarbij de continuïteit is gewaarborgd met technisch directeur Maurits Hendriks. Daardoor kunnen we een chef de mission anderhalf tot twee jaar voor de Spelen benoemen. Natuurlijk zijn we er al mee bezig en hebben we er bepaalde gedachten over, maar ergens in de loop van het jaar zullen we de nieuwe chef benoemen.”

Volgens Dielessen is het de bedoeling om een ‘splitsing’ te maken tussen Zomer- en Winterspelen. Beide evenementen krijgen in principe dus een eigen chef de mission. ,,Dat moet nog wel allemaal worden uitgewerkt, maar gezien de specifieke kenmerken van de twee Spelen gaan we waarschijnlijk wel die kant op. Ik sluit ook niet uit dat als we een goede chef de mission hebben voor Tokio 2020, dat we deze chef ook voor Parijs 2024 behouden.”

Dielessen bekende desgevraagd het vertrek van Bijl bij NOC*NSF te betreuren. ,,Ik ben buitengewoon op Jeroen gesteld. Het is zijn keuze geweest om na dertien jaar iets anders te gaan doen. Hij wil een andere stap zetten, maar hij zal in de sport zeker nog wel een bijdrage gaan leveren. Wij zijn in elk geval zeer tevreden hoe het hier gegaan is met TeamNL, qua prestaties en qua organisatie. Ook de Zuid-Koreanen hebben het heel goed gedaan. In vergelijking met Rio 2016, ons laatste referentiepunt, was het wel even een andere wereld. Dit waren één van de betere Spelen van de laatste tijd.”