Pyeongchang draagt vlag over aan Peking

Pyeongchang heeft de organisatie van de Winterspelen overgedragen aan Peking. Dat gebeurde tijdens de slotceremonie in het Olympisch Stadion.

De burgemeester van Pyeongchang gaf de olympische vlag aan Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. De Duitser zwaaide even met de vlag en gaf die vervolgens door aan Jining Chen, burgemeester van Peking.

Peking is in 2022 gastheer van de 24e editie van de Winterspelen. In de Chinese hoofdstad vonden in 2008 de Zomerspelen plaats.