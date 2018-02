‘Shorttrackers buitengewoon goed gepresteerd’

Shorttrack staat na de Winterspelen in Pyeongchang definitief op de kaart in Nederland. Dat stelde chef de mission Jeroen Bijl zondag in zijn slotbetoog. TeamNL behaalde in de Gangneung Ice Arena vier medailles op dat onderdeel.

,,Dat is hoger dan we wellicht hadden verwacht”, aldus Bijl. ,,Dit is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het heeft te maken met de structuur. Het concept dat een aantal jaren geleden is opgezet en door de KNSB is omarmd, begint zijn vruchten af te werpen. Het is een programma dat al twaalf jaar draait en de laatste acht jaar echt intensief.”

Volgens de baas van de Nederlandse sporters is het aandeel van coach Jeroen Otter groot. ,,Hij heeft echt de laatste stap gezet. De shorttrackers hebben hier buitengewoon goed gepresteerd. Het is ontzettend knap als je ziet welke landen er allemaal aan meedoen en hoe groot die sport in een aantal landen is. Het is voor Nederland ook goed om te laten zien dat we meer doen dan alleen de langebaan.”