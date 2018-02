Sluitingsceremonie Pyeongchang van start

Nog een paar uur en dan zitten de Olympische Spelen in Pyeongchang er definitief op. Om 20.00 uur plaatselijke tijd is in het Olympisch Stadion de sluitingsceremonie begonnen. Pyeongchang draagt de organisatie vervolgens over aan Peking, waar in 2022 de 24e editie van de Winterspelen is.

Ireen Wüst voert de delegatie van TeamNL aan en draagt straks de Nederlandse vlag het stadion binnen. De Brabantse behaalde op haar laatste Spelen opnieuw goud, op de 1500 meter. Ze besloot haar olympische loopbaan met in totaal elf plakken (vijf goud, vijf zilver, een brons) en werd daarom door chef de mission Jeroen Bijl gevraagd de Oranjedelegatie zondag te leiden.

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, zal aan het einde van de ceremonie vermoedelijk lovende woorden spreken over de Winterspelen in Zuid-Korea, die zich kenmerkten door een uitstekende organisatie. Het evenement verliep zonder grote incidenten. De enige problemen waar de Koreanen mee te maken hadden waren de soms barre weersomstandigheden (kou en storm) en de uitbraak van het besmettelijke norovirus.

Voor TeamNL waren het, met twintig keer eremetaal, ook succesvolle Winterspelen. Nederland eindigde als vijfde in het medailleklassement, dat wordt aangevoerd door Noorwegen. Ook Duitsland, Canada en de Verenigde Staten waren succesvoller dan Oranje.