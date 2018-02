De Amerikaanse tennisser Frances Tiafoe heeft de finale bereikt van het toernooi van Delray Beach in Florida. De twintigjarige speler die met een wildcard deelnam aan het toernooi was in de halve eindstrijd te sterk voor de twee jaar jongere Canadees Denis Shapovalov 7-5 6-4.

In de finale wacht Peter Gojowczyk. De 28-jarige Duitser versloeg de Amerikaan Steve Johnson met 7-6 (3) 6-3.