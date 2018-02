Tennisster Krajicek pakt titel in Italië

Tennisster Michaëlla Krajicek heeft weer eens van zich laten horen. De 29-jarige Krajicek schreef in Italië het ITF-toernooi van Solarino op haar naam. Het betekende voor de zus van voormalig toptennisser Richard Krajicek haar eerste titel in het enkelspel in ruim anderhalf jaar.

De tennisster moest afgelopen jaar al voor de vijfde keer een operatie aan haar knie ondergaan. Krajicek kwam daardoor in 2017 amper in actie. De huidige nummer 918 van de wereld deed begin dit jaar in het dubbelspel mee aan de Australian Open, waar ze strandde in de tweede ronde. Deze maand won Krajicek met Bibiane Schoofs de dubbeltitel op het ITF-toernooi van Loughborough.

De voormalige nummer dertig van de wereld en winnares van drie WTA-titels boekte in Solarino weer eens een individueel succesje. Krajicek versloeg op weg naar de titel onder anderen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst.