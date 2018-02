Valverde slaat toe in Abu Dhabi

Alejandro Valverde heeft de Ronde van Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De Spaanse renner sloeg toe in de vijfde en laatste etappe, een rit van een kleine 200 kilometer die eindigde bovenop de Jebel Hafeet. Valverde greep door de ritwinst ook de eindzege in de korte etappekoers, die deel uitmaakt van de UCI World Tour.

De Colombiaan Miguel Ángel López plaatste een beslissende versnelling op de 10 kilometer lange slotklim, die alleen Valverde kon beantwoorden. De 37-jarige renner van Movistar versloeg vervolgens Lopez in de eindsprint. De Fransman Julian Alaphilippe arriveerde als derde op 15 seconden, met de Pool Rafal Majka en Wilco Kelderman (vijfde) in zijn kielzog.

De Nederlandse renner van Team Sunweb klom daardoor naar de tweede plaats in het eindklassement op 17 tellen van Valverde. Kelderman had zichzelf al een goede uitgangspositie verschaft door vijfde te worden in de individuele tijdrit op zaterdag.

De wielerronde door het Arabische emiraat verliep minder succesvol voor Tom Dumoulin. De Nederlandse troef, die zaterdag in de tijdrit voor het eerst zijn regenboogtrui mocht aantrekken als wereldkampioen, kreeg materiaalpech en verloor door een fietswissel veel tijd. De renner van Sunweb overkwam zondag hetzelfde euvel in de beklimming van de Jebel Hafeet. Hij moest lang wachten op een vervangende fiets en dat zinde hem zichtbaar niet. Ziedend smeet hij zijn fiets tegen de grond.