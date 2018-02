Visser vierde op horden in Glasgow

Hordeloopster Nadine Visser is bij de grand prix indoor in het Schotse Glasgow als vierde geëindigd in de finale van de 60 meter horden. De Noord-Hollandse klokte 7,99 en dat was boven haar persoonlijk record. De Amerikaanse Christina Manning won de race in 7,79.

Visser liep in Glasgow haar laatste test voor de WK indoor, die op 1 maart beginnen in Birmingham. Ze was dit indoorseizoen al vroeg in vorm en liep eerder deze maand in Karlsruhe haar beste tijd ooit met 7,91. Daarmee is ze het belegen Nederlands indoorrecord van Marjan Olyslager, dat sinds 1989 op 7,89 staat, op twee honderdsten genaderd.