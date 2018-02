Vreugdenhil schaatst naar zege in bittere kou

Marathonschaatser heeft in het Zweedse Luleå de finale van de KPN Grand Prix op natuurijs gewonnen. Hij zegevierde na een wedstrijd over 150 kilometer in de bittere kou. Kars Jansman kwam als tweede over de meet op het Zweedse meer en Jordy Harink werd derde.

De zogeheten Sea Ice Classic begon vanwege het ijskoude weer enkele uren later dan gepland. De organisatie vond het niet verantwoord het schaatspeloton op weg te sturen bij een gevoelstemperatuur van 35 graden onder nul. Bij een iets mindere vrieskou voltooide Vreugdenhil de barre tocht in 4.20.25. Hij was in de eindsprint sneller dan Jansman en Harink.

De vrouwen reden een wedstrijd over 100 kilometer. Lisa van der Geest won die race. De Warmondse was in de finale de sterkste in een kopgroepje van zes schaatssters. Elma de Vries gleed naar de tweede plaats voor Jade van der Molen.