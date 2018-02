De Zweedse vrouwen hebben een einde gemaakt aan het sprookje van de Zuid-Koreaanse curlingploeg. De Zweden versloegen het gastland met 8-3 in de finale. Het is de derde keer in vier Olympische Spelen dat Zweden beslag legt op het goud. Het zilver voor Zuid-Korea markeert de opmars van Aziatische landen bij deze sport. Alleen China wist in Vancouver een bronzen medaille in de wacht te slepen.

Het brons bij curling ging in Zuid-Korea naar Japan.