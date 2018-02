Golfer Thomas nieuwe nummer 3 van de wereld

De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de Honda Classic in Palm Beach Gardens op zijn naam geschreven. Hij klom door die overwinning in het toernooi uit de PGA Tour naar de derde plek op de wereldranglijst. Zijn landgenoot Dustin Johnson voert die lijst aan voor de Spanjaard Jon Rahm.

Thomas had een play-off nodig om de eindzege in de Honda Classic veilig te stellen. Hij was samen met landgenoot Lucas List na vier ronden uitgekomen op 272 slagen, acht onder par. Met een birdie op de eerste extra hole incasseerde Thomas de hoofdprijs van ongeveer 1 miljoen euro.

Tiger Woods eindigde als twaalfde op acht slagen van de winnaar. De Amerikaanse golficoon, die eindelijk verlost lijkt van de rugproblemen die hem de afgelopen jaren zo hinderden, was tevreden. ,,Het voelt steeds beter; ik raak gewend aan het snelle ritme van de toernooien”, zei Woods, die zich prepareert voor de Masters in april, het eerste majortoernooi van dit jaar.