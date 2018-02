Márquez blijft trouw aan Honda

Wereldkampioen motorracen Marc Márquez blijf ook na 2018 trouw aan Honda. De Spaanse coureur heeft voor twee jaar bijgetekend bij het Japanse fabrieksteam in de MotoGP. Het betekent dat Márquez ook in 2019 en 2020 op een Honda uitkomt.

,,Ik ben er trots op dat ik bij de Honda-familie hoor. Het team doet altijd zijn uiterste best voor mij en ik ben blij dat ik bijgetekend heb. Nu kan ik me volledig richten op het nieuwe seizoen”, aldus de 25-jarige Spanjaard, die vorig jaar al zijn vierde wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport veroverde. Alle keren was dat op een motor van Honda.

Het nieuwe seizoen in de MotoGP begint op 18 maart in Qatar.