Nieuwe auto Verstappen in vertrouwde kleuren

Kort voor de start van de eerste tests van het nieuwe Formule 1-seizoen op het Circuit de Catalunya in Barcelona heeft Red Bull foto’s vrijgegeven van de RB14. De kleurstelling van de auto is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren.

De RB14 heeft de gebruikelijke donkerblauwe kleur, met op de neus en de rug de kenmerkende rode stier. Grootste verschil met voorgaande jaren is de zogenoemde halo, een soort kooiconstructie die boven de cockpit is gemonteerd. Deze vinding moet het hoofd van de coureur extra bescherming geven bij ongelukken.

Vorige week verraste het raceteam van Max Verstappen nog door een blauw-zwart gekleurde auto aan het publiek te tonen, maar het team verklaart nu dat het om een eenmalige publiciteitsstunt ging.

Maandag begint de eerste van in totaal vier testdagen deze week. Volgende week is er op hetzelfde circuit nog een tweede reeks tests. Max Verstappen kan dinsdag voor het eerst kennismaken met de nieuwe bolide. De Nederlandse coureur neemt tijdens de eerste testvierdaagse van de Formule 1 in Barcelona de tweede en vierde dag voor zijn rekening.

Daniel Ricciardo, teamgenoot van Verstappen, kroop maandagochtend als eerste achter het stuur. De Australische teamgenoot van Verstappen, die begin deze week op Silverstone al wat rondjes mocht rijden in de blauw-zwarte wagen, bestuurt de RB14 ook op woensdag.