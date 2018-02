Ricciardo snelste op eerste testdag Barcelona

Red Bull-coureur Daniel Ricciardo heeft op de eerste testdag van het nieuwe Formule 1-seizoen de snelste tijd neergezet. De Australiër voltooide met zijn RB14 op het Circuit de Catalunya een rondje in 1.20,179 en was daarmee sneller dan de Finse Mercedes-rijder Valtteri Bottas (1.12,349) en de Fin Kimi Räikkönen met zijn Ferrari (1.20,506). Wereldkampioen Lewis Hamilton kwam tot een tijd van 1.22,327.

Ricciardo zette die tijd neer in de ochtendsessie, toen hij zestig rondjes reed in de nieuwe wagen. In de middagsessie voegde hij daar nog 45 rondjes aan toe, waarvan de laatste in de regen. De Australiër reed daarmee de meeste rondjes van alle coureurs.

Ricciardo’s teamgenoot Max Verstappen kwam maandag niet in actie. De Nederlander neemt dinsdag plaats achter het stuur van de RB14.