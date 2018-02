Haase treft niet Dimitrov, maar Jaziri

Tennisser Robin Haase staat in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Dubai tegenover Malek Jaziri. De Tunesiër, met een wildcard toegelaten, zorgde voor een daverende verrassing door de als eerste geplaatste Grigor Dimitrov uit te schakelen. Jaziri versloeg de Bulgaar in drie sets: 4-6 7-5 6-4.

Haase had zich een dag eerder al met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde. Dat deed hij in drie sets ten koste van de Fransman Quentin Halys.

De nummer 43 van de wereld had ongetwijfeld gerekend op een ontmoeting met Dimitrov, vierde op de mondiale ranglijst, maar hij treft nu met Jaziri de nummer 117. Haase nam het op het hoogste niveau nog nooit op tegen de 34-jarige Tunesiër.