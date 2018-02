Hammer Series opnieuw op wielerkalender

De Hammer Series, een driedaagse evenement in Limburg dat vorig jaar voor het eerst op de wielerkalender prijkte, krijgt een uitbreiding. Voordat de ploegen van 1 tot en met 3 juni in Limburg in actie komen op drie verschillende onderdelen, is er een week eerder al een versie in het Noorse Stavanger.

Het Duitse team BORA-hansgrohe heeft zich aangesloten bij ploegen als Sky, Sunweb en LottoNL-Jumbo die vorig jaar tot de teams behoorden die het concept ondersteunden. Sky mocht zich toen na een klimkoers, een sprintkoers en een ploegachtervolging het beste team noemen.

Ook dit jaar mogen de teams per onderdeel vijf renners inzetten. ,,Het was een prachtig evenement en ik denk dat het dit jaar alleen maar beter wordt”, zei Servais Knaven, ploegleider van het winnende team. Tom Dumoulin noemt de Hammer Series een ,,ideaal platform voor het moderne wielrennen en een manier om een nieuwe generatie fans te trekken”. Het evenement in Stavanger volgt meteen na de Tour des Fjords, die van 22 tot en met 24 mei wordt verreden.