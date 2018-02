Lange wachten Verstappen voorbij

Het lange wachten is voorbij voor Max Verstappen. Hij is rond 09.15 uur weggereden in de RB14 voor zijn eerste testdag op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. De RB14 is de bolide waarmee Red Bull Racing dit seizoen een serieuze gooi wil doen naar het wereldkampioenschap.

Verstappen won vorig jaar twee grands prix tegen het einde van het seizoen. Het was de beloning van een jaar waarin hij veel tegenslag kende en vaak uitviel met een haperende motor. Renault is ook dit jaar de leverancier en heeft een betrouwbare krachtbron met meer vermogen toegezegd.

De Australiër Daniel Ricciardo mocht maandag als eerste de Red Bull testen en hij was redelijk tevreden. Hij voltooide zonder problemen 105 rondjes en was ook nog eense de snelste, maar dat zegt vrij weinig in de koude omstandigheden.

Ook Verstappen vertrok in een temperatuur van rond het vriespunt en was na één ronde alweer terug in de pitstraat. De motor pruttelde wat bij het wegrijden, viel te lezen op het liveblog van Autosport.com.

De tien teams krijgen in totaal acht dagen om hun auto’s te testen voor de eerste echte race begint. Dat is op 25 maart de Grote Prijs van Australië in Melbourne. Red Bull maakte vorig jaar tijdens de testraces geen geweldige indruk en zag dat Mercedes en Ferrari flink sneller waren. De geslaagde test van Ricciardo op de eerste testdag is een hoopgevend teken voor komend jaar.