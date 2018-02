Sunweb: mogelijk Giro én Tour voor Dumoulin

Tom Dumoulin rijdt dit jaar mogelijk behalve de Giro d’ Italia ook de Tour de France. Dat bevestigt een woordvoerder van Dumoulins wielerploeg Sunweb naar aanleiding van een interview dat directeur-sportief van Sunweb Aike Visbeek gaf aan de podcast De Rode Lantaarn. Daarin zei Visbeek ook dat Dumoulin ook de Tour gaat rijden.

,,De definitieve beslissing daarover nemen we echter pas na de Ronde van Italië. Alles hangt er van af hoe fit Tom daar uitkomt. Als hij vermoeid is rijdt hij de Tour niet en kiezen we wellicht voor een scenario waarin Tom de ronde van Canada of de Ronde van Spanje rijdt. We maken er geen geheim van dat we erop inzetten dat Tom ook de Tour rijdt, maar alles hangt af van zijn fitheid”, aldus de woordvoerder.

Dumoulin won de Giro vorig jaar. De Limburger ziet voor zichzelf dit jaar ook meer kansen in deze ronde dan in de Tour. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome wil ook meedoen in Italië, al blijft vanwege zijn salbutamol-affaire voorlopig onzeker of de Brit ook echt aan de start komt.