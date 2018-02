Tafeltennisster Li Jie slaat NK over

Tafeltennisster Li Jie slaat de Nederlandse kampioenschappen over. De 33-jarige Jie, die vorig jaar de individuele titel veroverde, is na een drukke periode toe aan rust. Door de afmelding van de regerend Nederlands kampioene is Britt Eerland komend weekeinde in Zwolle de hoogst geplaatste speelster op de NK.

Eerland, de Nederlands kampioene van 2016, ontbrak vorig jaar. De 24-jarige Schiedamse doet nu wel mee, als is ze pas net hersteld van een blessure. Eerland heeft zich daarom wel afgemeld voor de dubbels.

Li Jie neemt even rust om zich op te laden voor een paar belangrijke wedstrijden in de Champions League en de wereldkampioenschappen in de Zweedse stad Halmstad (29 april – 6 mei).