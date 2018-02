Terpstra rondt ploegenspel af in Le Samyn

Niki Terpstra heeft de Waalse wielerkoers Le Samyn gewonnen, een wedstrijd over 200 kilometer van Quaregnon naar Dour. De Noord-Hollander kwam met zijn Belgische ploeggenoot Philippe Gilbert en de Fransman Damien Gaudin voorop, waarna de twee renners van Quick-Step hun numerieke meerderheid konden uitbuiten.

Eerst viel Gilbert aan. Op het moment dat Gaudin hem bijna achterhaald had, demarreerde Terpstra. Hij reed daarna de laatste 13 kilometer alleen naar de finish. Terpstra won de koers, die geldt als de opening van het Waalse wielerseizoen, ook al in 2016. Gilbert eindigde als tweede, de moegestreden Gaudin werd derde.

Bij de vrouwen was er eveneens Nederlands succes. Janneke Ensing was de sterkste in de sprint van een verbrokkelde kopgroep van aanvankelijk zes rensters, voor landgenote Floortje Mackaij. De Australische Lauren Kitchen werd derde.