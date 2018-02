Verstappen vierde in koud Barcelona

Max Verstappen heeft de vierde tijd neergezet tijdens zijn eerste testdag voor het nieuwe seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur klokte 67 rondjes in zijn RB14 van Red Bull, waarvan de snelste ging in 1.20,326. Sebastian Vettel was in de Ferrari de snelste van de dag met een tijd van 1.19,637. De Duitser reed ook de meeste rondes, 98.

Naast Vettel waren ook de Fin Valtteri Bottas van Mercedes (1.19,976) en de Belg Stoffel Vandoorne van McLaren (1.20,325) sneller dan Verstappen. ,,De eerste indruk was goed, ik heb een positief gevoel”, zei de twintigjarige Nederlander.

Vanwege de kou op het Circuit de Catalunya, waar de temperatuur aanvankelijk maar net boven het vriespunt lag, was er tijdens de ochtend weinig actie op de baan. Verstappen had bovendien te maken met een benzinelek in zijn bolide, waardoor de monteurs aan de slag moesten. Het geplande uurtje lunchpauze werd geschrapt, zodat alle teams ondanks de kou toch nog zoveel mogelijk konden doen. Verstappen kon in de middag alsnog heel wat rondes rijden en ging zelfs nog even door terwijl het lichtjes begon te sneeuwen.

Zowel deze week als volgende week wordt een testvierdaagse gehouden in Barcelona. Namens Red Bull nam Daniel Ricciardo maandag de eerste dag voor zijn rekening. De Australische teamgenoot was toen de snelste, al zegt dat vrij weinig in de koude omstandigheden. Ricciardo zit woensdag opnieuw achter het stuur, Verstappen donderdag.

Voor woensdag wordt regen en zelfs sneeuw voorspeld, wat gedegen testwerk heel moeilijk maakt. Het voorstel om een extra testdag toe te voegen aan deze week werd door één renstal afgewezen.