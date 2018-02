Vijf zeilboten in de race voor etappezege

De Volvo Ocean Race maakt zich op voor een spannende ontknoping van de zesde etappe. Vijf boten varen op korte afstand van elkaar richting de finish in het Nieuw-Zeelandse Auckland. De afstand naar de haven is nog 100 zeemijlen.

De Nederlandse boot Team AkzoNobel van schipper Simeon Tienpont ligt op kop, maar Team Sun Hung Kai/Scallywag, met Annemieke Bes aan boord, zit zo’n beetje in het kielzog. Niet ver daarachter vaart Turn the Tide on Plastic. Mapfre en Dongfeng naderen met hogere snelheid. Team Brunel van schipper Bouwe Bekking ligt op ruime achterstand op de zesde plaats en kan een overwinning vergeten.

AkzoNobel wacht in deze zeilrace om de wereld nog altijd op de eerste grote etappezege. De boot won wel de havenrace in Hongkong, waar ook de zesde etappe is begonnen. Klassementsleider is de Spaanse boot Mapfre.