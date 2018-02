Badmintonbond zet in op medaille bij EK

De Nederlandse badmintonbond stuurt de selectie voor het komende EK in Spanje weg met een scherpe doelstelling: ,,De prestaties van vorig jaar verbeteren en minimaal met een medaille terug keren”, meldt de technische staf bij de bekendmaking van de selectie. De EK in Huelva zijn van 24 tot en met 29 april.

Bij de mannen gaan Mark Caljouw en Nick Fransman voor individueel succes. Caljouw wist vorig jaar op de EK in het Deense Kolding de kwartfinales te bereiken. Gayle Mahulette en Soraya de Visch Eijbergen komen bij de vrouwen uit in het enkelspel.

Selena Piek kwam vorig jaar in het dubbelspel met Eefje Muskens tot de kwartfinales. Muskens is gestopt en Piek gaat nu met Cheryl Seinen op jacht naar succes. Piek komt ook uit in het gemengd dubbel met Jacco Arends, Seinen vormt een gemengd koppel met Robin Tabeling.