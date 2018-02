Hockeyers tegen Duitsland, Pakistan en Maleisië

Het Nederlands mannenhockeyteam kent zijn tegenstanders in de poulefase van het WK hockey in India, dat dit jaar wordt afgewerkt van 28 november tot en met 16 december. Oranje, dat vorig jaar de Europese titel veroverde, is ingedeeld in groep D en treft tweevoudig wereldkampioen Duitsland, Pakistan en Maleisië. De internationale hockeyfederatie FIH maakte die indeling en het speelschema bekend.

Oranje opent de jacht op een vierde wereldtitel op 1 december tegen Maleisië, daarna komen Duitsland (5 december) en Pakistan (9 december). Het WK heeft plaats in de Indiase stad Bhubaneswar. Regerend wereldkampioen Australië zit in een poule met Engeland, Ierland en China.

De winnaars van de vier groepen plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie maken in kruiswedstrijden uit wie ook door mag naar de laatste acht.