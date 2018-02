James bereikt nieuwe mijlpaal

Basketballer LeBron James van Cleveland Cavaliers heeft weer een nieuwe mijlpaal in zijn profcarrière bereikt. Hij is de eerste speler in de Amerikaanse NBA met meer dan 30.000 punten, 8000 rebounds en 8000 assists.

James voegde in de wedstrijd tegen Brooklyn Nets 31 punten, 12 rebounds en 11 assists toe aan zijn indrukwekkende productie. Hij hielp met de 67e zogeheten triple double in zijn loopbaan zijn ploeg aan de zege: 129-123.

Dwyane Wade was op dreef voor Miami Heat tegen Philadelphia 76ers. De ploeg uit Florida won nipt met 102-101. Wade was de maker van de belangrijke winnende worp met nog maar zes seconden op de klok. Hij maakte 27 punten in totaal.

JJ Reddick probeerde het vlak voor het eindsignaal nog voor de Sixers met een worp van afstand, maar de bal miste de mand. Voor Miami Heat was het pas de derde zege in elf wedstrijden.