Koga presenteert nieuwe baanfiets

De Nederlandse baanploeg krijgt in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio 2020 een nieuwe fiets. Fietsenfabrikant Koga presenteerde woensdag bij de WK baanwielrennen het prototype van de fiets waarmee sprinters als Matthijs Büchli, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen in Japan een gooi gaan doen naar goud. ,,Dat is ons doel”, zeiden Vincent Luyendijk, algemeen directeur van wielerbond KNWU, en Pieter Jan Rijpstra, commercieel directeur van Koga, in koor.

Het gepresenteerde frame is de opvolger van de in 2006 voor Theo Bos ontworpen Kimera. Op die fiets, enigszins doorontwikkeld, rijdt de huidige baanselectie nog steeds. ,,Na Rio, waar we goud pakten met Elis Ligtlee en zilver met Matthijs Büchli, wilden we doorpakken. Alles moet top zijn en de fiets was enigszins gedateerd”, vertelde Luyendijk, die bij Koga een luisterend oor vond. Het in Heerenveen gevestigde bedrijf vond partners in de TU Delft, Actiflow en Pontis Engineering