Matthews mist Strade Bianche door breukje

Wielrenner Michael Matthews van Team Sunweb doet zaterdag niet mee aan de Italiaanse eendagskoers Strade Bianche. De Australiër (27) liep bij een val in de finale van de Omloop Het Nieuwsblad afgelopen weekend een kleine breuk in de schouder op en is nog niet voldoende hersteld om aan de start te verschijnen, meldt zijn ploeg. De Nederlander Lennard Hofstede zal hem vervangen.

Het nog onzeker of Matthews op tijd fit is om mee te doen aan de Tirreno-Adriatico, de meerdaagse koers die volgende week in Italië verreden wordt. De ploegleiding beslist na het weekeinde over deelname aan die wedstrijd.

Veel grote namen staan op de de startlijst van de twaalfde editie van de Strade Bianche, een wedstrijd wedstrijd die deels over onverharde wegen gereden wordt. De winnaar van vorig jaar, de Pool Michal Kwiatkowski moet het opnemen tegen onder anderen Greg Van Avermaet, Tom Dumoulin, Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali en Peter Sagan. Dumoulin was vorige jaar de beste Nederlander op de vijfde plaats.