Nadal trekt zich op laatste moment terug

Tennisser Rafael Nadal heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het ATP-toernooi van Acapulco. Een paar uur voordat Nadal in de eerste ronde zou aantreden tegen landgenoot Feliciano López, liet hij op een inderhaast belegde persconferentie weten dat hij niet in actie komt. ,,Tijdens de laatste training kreeg ik weer last op dezelfde plek als in Australië”, zei Nadal.

De Spanjaard moest vorige maand in de kwartfinales van de Australian Open opgeven in zijn partij tegen de Kroaat Marin Cilic met een blessure aan zijn bovenbeen, in de buurt van de heup. Nadal kreeg enkele weken rust voorgeschreven van zijn dokter. De zestienvoudig grandslamwinnaar bereidde zich de afgelopen week in Mexico voor op zijn rentree.

De 31-jarige tennisser van Mallorca moest onlangs de eerste plaats op de wereldranglijst afstaan aan Roger Federer. Nadal heeft een sterk seizoen achter de rug, waarin hij onder meer Roland Garros en de US Open won. In de laatste weken van het jaar kreeg hij echter weer te maken met fysieke problemen en die achtervolgen hem nu nog steeds.