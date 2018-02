NK wielrennen op de weg op de Brabantse Wal

Het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg vindt dit jaar plaats op de Brabantse Wal. In dit gebied in het westen van de provincie Brabant liggen de plaatsen Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

Op 27 juni vinden de individuele tijdritten voor beloften, vrouwen en mannen plaats in Bergen op Zoom. Op 30 juni staan de wegwedstrijden voor beloften en elite-vrouwen op het programma. Op zondag 1 juli wordt de wegwedstrijd voor de elite-mannen gehouden. De wegwedstrijden finishen in Hoogerheide dat valt onder de gemeente Woensdrecht.

Wielerbond KNWU zegt blij te zijn met de locatie. ,,Het is een mooie bonus dat we in deze nieuwe opzet direct het NK kunnen houden in deze regio, een streek waar wielrennen immens populair is”, zegt directeur Vincent Luyendijk van de KNWU.