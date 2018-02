Ricciardo snel om de tafel met Red Bull

Autocoureur Daniel Ricciardo verwacht in april meer duidelijkheid over zijn toekomst bij Red Bull. Dat vertelde de Australiër woensdag in Barcelona, waar veel coureurs uit de Formule 1 hun nieuwe auto’s testen. ,,Ik denk dat we in april serieus rond de tafel gaan zitten”, stelde Ricciardo. ,,Hopelijk heb ik dan enkele races gewonnen. Dat versterkt mijn positie tijdens de onderhandelingen.”

Red Bull verlengde het contract van Verstappen vorig seizoen tot 2020 en is ook tevreden over Ricciardo. De 28-jarige Australiër staat echter voor een belangrijke beslissing in zijn loopbaan. Hij wil de eerste wereldkampioen van zijn land worden sinds Alan Jones in 1980 de Formule 1 won. Hij weet niet of dat bij Red Bull mogelijk is.

De mogelijkheid bestaat dat er volgend jaar een stoeltje vrijkomt bij Mercedes of Ferrari. De Finnen Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen hebben geen geweldig jaar achter de rug. Ricciardo schreef afgelopen seizoen de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam.