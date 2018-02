Rusland: IOC heeft schorsing opgeheven

Rusland zegt dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de schorsing van het land heeft opgeheven. ,,Het Russisch Olympisch Comité (ROC) is weer als volwaardig lid opgenomen in de olympische beweging”, zei voorzitter Aleksander Zjoekov van het ROC tegen persbureau Interfax. Het IOC heeft officieel nog niets gemeld.

Het IOC besloot december vorig jaar Rusland te schorsen vanwege de omvangrijke dopingschandalen in het land. Vooral de onthullingen over de systematische doping van Russische sporters bij de Winterspelen van Sotsji waren aanleiding voor het IOC Rusland als natie te weren van de Winterspelen in Pyeongchang. Uiteindelijk mochten 168 Russen onder neutrale vlag meedoen. Zij hadden een aantoonbaar dopingvrij verleden.

Het was aanvankelijk de bedoeling de schorsing van Rusland op te heffen vóór de sluitingsceremonie van Pyeongchang en de Russen weer met hun eigen vlag het stadion binnen te laten lopen. Dat liet het IOC niet toe, omdat op de Spelen in Zuid-Korea toch weer twee Russische olympiërs werden betrapt op doping: bobsleester Nadezjda Sergejeva en curlingspeler Alexander Kroesjelnitski.

Volgens het ROC zijn alle dopingcontroles van de Russische sporters afgerond en zijn er geen nieuwe positieve gevallen bijgekomen. ,,Dat betekent dat ons lidmaatschap en de rechten die daarbij horen, weer zijn hersteld”, aldus Zjoekov.