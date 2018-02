Schaatsster Kamminga wint in Haaksbergen

Manon Kamminga heeft de eerste marathon op natuurijs gewonnen. Ze was in Haaksbergen na tachtig ronden in een sprint de snelste van alle koploopsters.

Elma de Vries snelde naar de tweede plaats, vlak voor Beau Wagemakers.

Kamminga is de opvolgster van Lisa van der Geest, die vorig jaar de enige wedstrijd op natuurijs won. De mannen gaan om 20.00 uur van start en rijden 125 ronden.

Haaksbergen was samen met Arnhem, Veenoord en Noordlaren in de race voor de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen. De KNSB oordeelde dat de beste schaatsvloer in Twente lag.